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РФ готова передать Киеву тела украинских пленных, погибших при крушении Ил-76

Правительство Украины ранее интересовалось возможностью передачи тел военнослужащих ВСУ, погибших в авиакатастрофе.
Никита Черненко 2024-03-01 08:20:01
© Фото: СК РФ, РИА Новости

Москва готова передать Киеву тела 65 украинских пленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова агентству РИА Новости.

Как отметила уполномоченный по правам человека, Киев уже интересовался возможностью передачи тел боевиков, погибших в авиакатастрофе.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», - заявила Москалькова.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее рассказал, что следователи СК РФ продолжают выяснять личности украинских командиров, отдавших приказ об атаке на самолет Ил-76. Он также напомнил, что экспертам уже удалось выяснить, откуда осуществлялось нападение и какое оружие использовалось для удара по транспортному самолету.

#Россия #в стране и мире #Ил-76 #Украина #Татьяна Москалькова #передача #Украинские пленные
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