РФ готова передать Киеву тела украинских пленных, погибших при крушении Ил-76

Москва готова передать Киеву тела 65 украинских пленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова агентству РИА Новости.

Как отметила уполномоченный по правам человека, Киев уже интересовался возможностью передачи тел боевиков, погибших в авиакатастрофе.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», - заявила Москалькова.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее рассказал, что следователи СК РФ продолжают выяснять личности украинских командиров, отдавших приказ об атаке на самолет Ил-76. Он также напомнил, что экспертам уже удалось выяснить, откуда осуществлялось нападение и какое оружие использовалось для удара по транспортному самолету.