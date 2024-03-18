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Путин анонсировал альтернативную Крымскому мосту дорогу до Севастополя

Восстановленная железная дорога пройдет от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска.
Ирина Егорова 2024-03-18 20:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин заявил, что вскоре появится альтернатива Крымскому мосту - в Севастополь можно будет попасть по железной дороге, которая уже восстановлена от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Об открытии нового пути сообщения с Севастополем российский лидер заявил на праздничном концерте, посвященном десятилетию принятия Крыма в состав России.

«Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь, и это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», - сказал он.

В ходе своего выступления на Красной площади Путин вспомнил, что Крым называют непотопляемым авианосцем. Именно это навело его 10 лет назад на мысль сказать, что полуостров вернулся в родную гавань. 

Путин поздравил россиян с праздником, также граждан РФ поздравили бывшие соперники Путина на выборах - Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

#Крым #концерт #Севастополь #Владимир Путин #восстановление #Железная дорога
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