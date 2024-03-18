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Путин на Красной площади поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом

Президент пришел на концерт на Красной площади.
Владимир Рубанов 2024-03-18 19:25:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин пришел на концерт на Красной площади по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Президент поздравил россиян с праздником.

Путин вспомнил, что Крым называют непотопляемым авианосцем. Именно это навело его 10 лет назад на мысль сказать, что полуостров вернулся в родную гавань.

Глава государства сказал, что позвал с собой своих бывших соперников на выборах и пригласил их на сцену.

В понедельник 18 марта в России отмечают 10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу с Николаем Харионовым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким.

#Москва #Крым #Красная площадь #концерт #Владимир Путин
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