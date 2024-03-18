Путин: путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма

Путь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией оказался трагичнее, чем у Крыма, сказал Владимир Путин, выступая на концерте на Красной площади.

«Люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства», - сказал российский лидер.

На Красной площади в Москве проходит концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Владимир Путин приехал на концерт вместе со своими соперниками на выборах, с которыми ранее провел встречу в Кремле. Глава государства поздравил россиян с праздником.