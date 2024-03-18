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Путин: путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма

Президент пришел на концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Владимир Рубанов 2024-03-18 19:43:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Путь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией оказался трагичнее, чем у Крыма, сказал Владимир Путин, выступая на концерте на Красной площади.

«Люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства», - сказал российский лидер.

На Красной площади в Москве проходит концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Владимир Путин приехал на концерт вместе со своими соперниками на выборах, с которыми ранее провел встречу в Кремле. Глава государства поздравил россиян с праздником.

#Москва #Крым #Красная площадь #Донбасс #Севастополь #Владимир Путин #Новороссия
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