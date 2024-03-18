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Путин: в России будут выравнивать зарплаты в социальной сфере

Тему поднял кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он привел пример: за одну и ту же работу на Алтае человек получал 35 тысяч, а на Чукотке - 130 тысяч рублей.
Ирина Егорова 2024-03-18 19:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поддержал идею кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Николая Харитонова о выравнивании зарплат в социальной сфере, в частности, для учителей, медиков. Харитонов привел пример: за одну и ту же работу на Алтае человек получал 35 тысяч, а на Чукотке - 130 тысяч рублей.

 «Сейчас правительство будет этим заниматься.  Нужно выравнивать. Люди выполняют одну и ту же работу, а получают разные деньги», - заявил российский лидер на встрече с другими кандидатами.

Путин подчеркнул, что также поднимал этот вопрос в своем послании Федеральному Собранию. По его словам, данный вопрос станет предметом обсуждения в Думе.

Также в ходе встречи со своими соперниками по выборам Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким в Кремле Путин призвал их продолжать активную совместную работу. 

#Путин #врачи #госдума #зарплата #учителя #социальная сфера #николай харитонов
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