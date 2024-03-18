Путин: в России будут выравнивать зарплаты в социальной сфере

Президент России Владимир Путин поддержал идею кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Николая Харитонова о выравнивании зарплат в социальной сфере, в частности, для учителей, медиков. Харитонов привел пример: за одну и ту же работу на Алтае человек получал 35 тысяч, а на Чукотке - 130 тысяч рублей.

«Сейчас правительство будет этим заниматься. Нужно выравнивать. Люди выполняют одну и ту же работу, а получают разные деньги», - заявил российский лидер на встрече с другими кандидатами.

Путин подчеркнул, что также поднимал этот вопрос в своем послании Федеральному Собранию. По его словам, данный вопрос станет предметом обсуждения в Думе.

Также в ходе встречи со своими соперниками по выборам Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким в Кремле Путин призвал их продолжать активную совместную работу.