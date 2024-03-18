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Два человека погибли после атаки ВСУ в Белгородской области

В результате прямого попадания в частный жилой дом были убиты 17-летний молодой человек и мужчина.
Владимир Рубанов 2024-03-18 15:00:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате прямого попадания в частный жилой дом были убиты 17-летний молодой человек и мужчина. Они умерли от ран до приезда врачей.

Маленькая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей. Ребенка достали из-под завалов и отвезли в детскую областную больницу. За его жизнь борются медики. Предположительно под завалами могут находиться еще две женщины.

Еще трое пострадавших - мужчины. Один из них получил баротравму, другой - легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги. Третий отравился угарным газом, пока помогал спасателям доставать ребенка из-под завалов. Они отказались от госпитализации. Продолжается работа по разбору обломков, сообщает RT.

Повреждены четыре других дома: в них выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы.

#Украина #белгородская область #ВСУ #Гибель людей #Обстрел #мирные жители #Вячеслав Гладков
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