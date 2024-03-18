Спасатели установили флаги России на вершине Белой скалы в Крыму

Телеканал «Звезда» присоединился к акциям в честь воссоединения Крыма с Россией. Съемочная группа вместе со спасателями Белогорского отряда «Крым-Спас» поднялась на вершину Белой скалы.

На высоте 325 метров над уровнем моря установили флаги России и Крыма, а также развернули флаг телеканала. Большое полотнище можно было заметить даже с трассы «Таврида».

Напомним, ровно 10 лет назад произошло судьбоносное событие для жителей Крыма. Они вновь стали частью России, полуостров вернулся в родную гавань. На референдуме «за» проголосовали 97% крымчан. А 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о присоединении республики и города Севастополь в состав России.