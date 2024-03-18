Жемчужина России: как Крым встречает юбилей воссоединения с большой Родиной

Самый большой на полуострове сад сакуры - на южном берегу Крыма. Здесь среди привычных сосен и кипарисов есть своя маленькая Япония. Успеть на цветение еще можно, если купить билет на ближайший поезд. Вагоны цвета моря с дельфинами и чайками. Несложно догадаться, куда едет красивый поезд, в вагонах которого нет свободных мест. Крымская железная дорога, кстати, ровесница Крымской весны и гордость региона. Сегодня это предприятие с рекордными показателями перевозок. Десять миллионов пассажиров за прошлый год, а в этом - еще больше желающих путешествовать по самым комфортным рельсам страны.

«Был уложен на всем протяжении бархатный путь. Это бесстыковой путь длиной с перегон. И вот у колес, привычный стук колес, который все слышат на железной дороге, в пределах Крымского полуострова Крымской железной дороги его нет. Поезд идет ровно и плавно», - сказал первый заместитель генерального директора ФГУП «КЖД» Алексей Красоткин.

Не отстает и «Таврида» - главная трасса полуострова. С ней любая поездка превращается в автотур по достопримечательностям. Мимо знаменитой Белой скалы, через Большой каньон Крыма, вдоль цветущих садов. Но главное достоинство скоростной четырехполосной магистрали - отсутствие пробок. Дмитрий много лет катает туристов по югу страны. Его любимые дороги - теперь в Крыму.

«Ни кочек, ни ямок, ничего. Просто едешь и отдыхаешь. Обожаю дороги, ездил бы и ездил», - признался водитель Дмитрий Некоз.

В Крым в отпуск - круглый год. Курортный сезон самый долгий по стране, а туристический и вовсе не заканчивается. Инфраструктура для отдыха постоянно совершенствуется. Для гостей разрабатывают необычные туры, открывают новые направления, реставрируют и делают доступными уникальные объекты.

«Тысячи километров дорог, и мы говорим о том, что в Крым можно и нужно приезжать на автомобиле, он очень разный и очень комфортно путешествовать между западным и восточным побережьем и южным берегом безусловно. Появились новые объекты показа, например, Большая крымская тропа - это крупный проект, это сотни километров благоустроенных современных дорожек с соблюдением безопасности», - рассказал министр туризма Крыма Вадим Волченко.

Патриотическая столица России - Севастополь. В недавно открывшейся школе искусств заканчивается первый учебный год. Над ее строительством с нуля работали военные специалисты. Они же сейчас возводят по соседству историко-археологический парк. Он дополнит уникальные памятники древности Херсонеса-Таврического, для этого расчистили огромные площади.

«Мы вывезли за два года 350 тысяч грузовиков мусора. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру. Многие годы археологи конечно же занимались научной работой, но денег на то, чтобы вывозить отвалы, утилизировать этот мусор, видимо, не хватало», - отметил директор музея-заповедника «Херсонес-Таврический» Елена Морозова.

В летописи древней Руси это место значится, как Корсунь - колыбель православия и главная святыня всех верующих. Сегодня возрождаются паломничества по этим святым местам.

«Важно, что такое Россия. Россию никаким оружием не убьешь. Это всем на все оставшуюся жизнь, а жить мы будем долго. Когда я в первый раз приехала сюда в паломническую поездку, я стояла и думала: какие счастливые люди, которые здесь живут», - рассказала жительница Севастополя Татьяна Соловьева.

Резиденция крымских ханов в Бахчисарае - ханский дворец - единственный в своем роде из сохранившихся до наших дней. Сегодня роскошные палаты переживают самую масштабную реставрацию в своей истории.

«Вот сегодня у нас были сданы два объекта - большая ханская мечеть и корпус-гарем. Работы закончены досрочно на полгода раньше. Сейчас будут вестись уже процедуры по составлению отчетной документации и приемке объекта», - сказал директор по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры Максим Сорока.

Столько блокад, сколько видели жители Крыма за последние десять лет, не наберется порой и за всю историю. Энергетическая, водная, транспортная, информационная. Каждую из них здесь обернули в свою пользу. Статус региона некоторые не хотят признавать до сих пор, но это никак не мешает полуострову развиваться и не влияет на самоопределение крымчан.

«Да они дурью маются. Свою линию гнут, ни на кого не обращают внимания. Я всегда думаю, что нам нужно делать ровно то, что нужно только нам. Не думать, чем они там мотивируются в принятии решения. Для них только личная корысть и выгода и желание раздробить и уничтожить Россию - другого нет. Почему мы должны с ними что-то сверять, стыковать так или иначе. Делать надо свое дело», - полагает глава Крыма Сергей Аксенов.

Своим делом предприниматель из Керчи Дмитрий Ступников занимается давно. У него ресторанчик на набережной. Светлый, уютный и с лучшим видом - на Крымский мост. Он здесь главный символ больших перемен, которые коснулись каждого без исключения.

«Могу сказать так, что до появления моста Керчь была городом-тупиком. А когда мост появился, Керчь стала воротами Крыма. Даже когда была паромная переправа, то весь транспорт проезжал мимо нас, дорога миновала практически город. Когда начали забивать первые сваи, мы поверили, что это реально будет, что это реально состоится. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что это случится так быстро, потому что грандиозный проект 19 километров моста», - признался предприниматель Дмитрий Ступников.

И пускай о вкусах не спорят, здесь все подобрано со вкусом, учитывая сегодняшнюю реальность. Где Крым не просто точка на карте, а территория фантастических преображений, где из почти забытого Украиной получился процветающий регион в составе России. И вот уже десять лет он живет своей новой жизнью.