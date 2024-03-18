Два человека ранены при новом ударе ВСУ по Белгородской области

Два человека пострадали в результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Над областным центром сработала система противовоздушной обороны.
Женщина с осколочным ранением грудной клетки госпитализирована. Мужчина получил осколочные ранения руки, его тоже везут в больницу, сообщил губернатор.
Повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, а также три хозяйственных субъекта, шесть автомобилей.
В Белгородском районе повреждено здание предприятия, несколько частных домов и квартир, а также 22 автомобиля.
Ранее два человека погибли после атаки ВСУ в селе Никольское Белгородской области.
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