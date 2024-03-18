МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека ранены при новом ударе ВСУ по Белгородской области

Повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах.
Владимир Рубанов 2024-03-18 17:39:01
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Два человека пострадали в результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Над областным центром сработала система противовоздушной обороны.

Женщина с осколочным ранением грудной клетки госпитализирована. Мужчина получил осколочные ранения руки, его тоже везут в больницу, сообщил губернатор.

Повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, а также три хозяйственных субъекта, шесть автомобилей.

В Белгородском районе повреждено здание предприятия, несколько частных домов и квартир, а также 22 автомобиля.

Ранее два человека погибли после атаки ВСУ в селе Никольское Белгородской области.

#в стране и мире #пво #Украина #ВСУ #белгород #Обстрел #пострадавшие #Белгородский район
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 