Два человека ранены при новом ударе ВСУ по Белгородской области

Два человека пострадали в результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Над областным центром сработала система противовоздушной обороны.

Женщина с осколочным ранением грудной клетки госпитализирована. Мужчина получил осколочные ранения руки, его тоже везут в больницу, сообщил губернатор.

Повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, а также три хозяйственных субъекта, шесть автомобилей.

В Белгородском районе повреждено здание предприятия, несколько частных домов и квартир, а также 22 автомобиля.

Ранее два человека погибли после атаки ВСУ в селе Никольское Белгородской области.