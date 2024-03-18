Машков рассказал об актерском напутствии Ширвиндта

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал уход Александра Ширвиндта своим личным большим горем.

Машков рассказал о напутствии, которое он получил от великого актера еще в начале карьеры.

«Когда-то, когда я начал заниматься в театральной школе, он сказал: "Володя, сейчас нужно изо всех сил великое вчерашнее укреплять в создании нынешних". Для меня он не великое вчерашнее, а великое настоящее и будущее, потому что талант не меркнет», - рассказал худрук Театра Табакова.

Актер и режиссер Игорь Золотовицкий рассказал, что Ширвиндта за глаза называли «хмурым», но он был уникальным по своему юмору и иронии человеком.

Президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Сегодня прошла церемония прощания с великим актером. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.