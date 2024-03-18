Игорь Золотовицкий рассказал, что называл Ширвиндта за глаза «хмурым»

Актер и режиссер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народным артистом Александром Ширвиндтом вспоминает о нем как об уникальном по своему юмору и иронии человеке, хоть его за глаза называл «хмурым». Золотовицкий заявил «Звезде», что он был очень мудрым.

«Кто-то сказал, что он шутил, а люди смеялись и умнели, слушая его», - отметил театральный педагог Игорь Золотовицкий.

По его словам, именно Александр Ширвиндт, Марк Захаров и Олег Табаков спасли Дом актеров в 90-е годы, когда он был на грани закрытия.

«Это поколение... Так горько, что они уходят. Мне кажется, что они сильнее, умнее, мудрее нас. Мы пониже и пожиже», - сказал Золотовицкий.

О смерти народного артиста России Александра Ширвиндта сообщил руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Президент театра умер на 90-м году жизни. Церемония прощания с Ширвиндтом состоялась 18 марта в здании Театра сатиры. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.