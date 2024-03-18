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Третьяк назвал Ширвиндта любимцем всех россиян и настоящим патриотом

Легендарный хоккеист заявил, что Ширвиндт был для него большим другом.
Анна Назайкина 2024-03-18 15:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в беседе со «Звездой» рассказал, каким ему запомнился народный артист РСФСР, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Третьяк назвал его уникальными человеком, любимцем всех россиян и настоящим патриотом своей страны.

«Даже не верится, что мы завтра его не увидим. Светлая память. Последний раз... Он уже немного болел, только по телефону говорили с ним. Мы потеряли большого человека... Для меня он был большим другом», - сказал президент ФХР.

Ширвиндта не стало в минувшую пятницу, 15 марта, ему было 89 лет. Церемония прощания с ним проходит в Театре сатиры в Москве.

Ранее иллюзионист, заслуженный артист РФ Амаяк Акопян рассказал корреспонденту «Звезды» как рыбачил с Ширвиндтом, используя «волшебного» червя.

#александр ширвиндт #наш эксклюзив #владислав третьяк #театр сатиры
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