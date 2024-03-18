Амаяк Акопян рассказал, как рыбачил с Ширвиндтом с помощью «волшебного» червя

Иллюзионист, заслуженный артист РФ Амаяк Акопян в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте.

Акопян рассказал, что более 40 лет проработал с ним в кино, на телевидении, ездил по всему Советскому Союзу.

«Я до сих пор не верю, что такого большого красивого остроумнейшего человека нет...Великий человек. Кто будет сегодня так шутить? Я не представляю. Он шутил не для всех, но для каждого индивидуально», - сказал артист.

Он назвал шутки Ширвиндта элегантными, изящными, остроумными, а самого худрука Театра сатиры - волшебником в своем деле, в своем ремесле.

Акопян отметил, что часто бывал у него в гостях, также актеры вместе рыбачили, однако рыбалка была не простой - ловили на «волшебного» червя.

«Я только успевал разливать. На крючок я насаживал “волшебного” червя. Поплюю на него и говорю: “Александр Анатольевич, на червя будем или на десятку червей? Он говорит: “И на то, и на другое”...Он любил рыбачить, но как-то все время засыпал, а потом просыпался - а рыбы полное ведро», - рассказал Акопян.

Ранее Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал о лучшем тосте Александра Ширвиндта.