ВС РФ нанесли огневое поражение украинским военным, а также боевикам «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Белгородском направлении российские подразделения нанесли огневого поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования РДК* в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старицах Харьковской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили о пресечении попыток диверсантов проникнуть со стороны Украины через госграницу РФ в районе белгородского села Козинка. В результате безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 150 человек. Помимо потерь в личном составе, противник лишился двух танков, трех автомобилей, боевой машины чешской РСЗО Vampire.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ. Между тем наша ПВО сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника, а также снаряды, выпущенные с помощью РСЗО Vampire, «Град», «Ураган» и HIMARS.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.