ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

Российские военные ударили по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», - говорится в сообщении.

Также в сводке о проведении специальной военной операции сказано, что ВС РФ поразили живую силу и военную технику врага в 137 районах.

В ведомстве отчитались и об успехах наших сил ПВО. За сутки сбит в воздухе украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника. Также уничтожены 27 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО Vampire, «Град», «Ураган» и HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.