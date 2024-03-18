Политолог Макаркин: США и Европа жмут на Нетаньяху для решения конфликта с ХАМАС

Соединенные Штаты Америки и страны Европы пытаются уговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на компромисс в конфликте с ХАМАС, однако глава кабмина еврейского государства не намерен идти на уступки. Об этом заявил политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Сейчас и администрация Джо Байдена, и европейские страны на Нетаньяху жмут, чтобы он как-то пошел на уступки, как-то договаривался с палестинцами. А Нетаньяху не хочет идти на уступки, у него самого представления, что это слишком рискованно для Израиля, что в результате снова когда-нибудь получат что-то вроде того, что было в октябре 2023 года», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Собеседник телеканала также отметил, что в израильском кабмине сидят политики крайне правых взглядов, которые считают Палестину своим исконным врагом.

«У него в правительстве крайне правые, то есть более правые, чем он сам, которые не хотят вообще никаких уступок, которые исходят из того, что палестинцы - исконные враги Израиля. Вот такие политики занимают должности министра внутренней безопасности, министра финансов», - объяснил политолог.

По его словам, израильскому премьеру сейчас намекают, что ему стоит переформировать правительство, убрать оттуда крайне правых, но «Нетаньяху не хочет на это идти», он намерен сохранить правительство в его нынешнем виде, «что так же сильно раздражает западные страны».

При этом, по мнению Макаркина, Запад не откажется от поддержки Тель-Авива, поскольку их связывают исторические и партнерские отношения, но будет продолжать оказывать влияние на Нетаньяху и пытаться принудить его к уступкам, из-за чего «отношения могут осложняться».

Ранее премьер-министр еврейского государства заявил, что некоторые западные союзники забывают о «монстрах из ХАМАС», призывая к проведению досрочных выборов в Израиле, которые, как считает Нетаньяху, «парализуют страну на полгода» и приведут к прекращению операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Это выступление стало ответом лидеру большинства в Сенате США Чаку Шумеру, который призвал сменить политическое руководство Израиля и предрек государству роль изгоя в случае продолжения боевых действий в палестинском анклаве.