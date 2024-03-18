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Жителей столицы ожидает разнообразная погода на этой неделе

Синоптик пообещал москвичам потепление к концу недели.
Мария Зайцева 2024-03-18 13:35:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Погода в Москве будет переменчивой в течение этой недели, теплее всего станет под конец. Об этом в материале «360» в понедельник, 18 марта, сообщил синоптик Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео».

По словам синоптика Шувалова, погода на неделе будет разнообразной. Во вторник в Москве ожидается похолодание до +2...+4 градусов и возвращение ночных морозов. Это связано с холодным антициклоном, который пришел на север территории Европы.

Метеоролог добавил, что повышенное атмосферное давление останется до конца недели, а температура воздуха будет расти благодаря увеличению светового дня. При этом ночью сохранятся морозы до -2...-4 градусов, а температура днем в середине недели станет +4.../+6, а затем будет достигать +8 градусов.

По мнению Шувалова, март в Москве получается «выдающимся» из-за отсутствия осадков. Он добавил, что во вторник на этой неделе ожидаются небольшие осадки. Сугробы так же будут таять, но не так быстро, как на прошлой неделе.

Ранее, 17 марта, метеоролог Позднякова заявила о «снижении яркости» дней, которое связано с повышением облачности в столице и атлантическим циклоном.

#Москва #Погода #температура #тепло #давление #синоптик
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