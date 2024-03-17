Метеоролог Позднякова предупредила о «снижении яркости» дней в Москве

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о том, какую погоду ждать москвичам на следующей неделе и уйдет ли тепло из столицы.

Метеоролог сообщила о снижении влияния антициклона, который и обеспечил солнечную неделю, на Москву. На его место придет атлантический циклон, который несколько сменит характер погоды в начале недели.

«Он и сегодня сменил этот характер, поэтому ближайшие дни не будут такими яркими, как последние дни Масленицы», - отметила Позднякова.

Специалист также предупредила о снижении ночных температур в Москве. По ее словам, ночные температуры могут понизиться до околонулевых значений, удержавшись при этом в плюсовой зоне термометра.

«Такой теплой ночи, как, например, ночь на субботу, не будет. Температуры воздуха в Москве будут около нуля и ярко выраженных плюсовых температур мы ждем», - сообщила метеоролог.

Тем не менее, тепло из столицы не уйдет, и даже с облачной погодой днем воздух будет прогреваться вплоть до шести градусов выше нуля. К концу же недели в Москву вернется антициклон, а вместе с ним - и солнечная погода.

«В дневные часы температура днем будет от +4 до +6 градусов. Может быть к концу недели восстановится влияние антициклона, и тогда за счет солнечного прогрева температура будет в пределах от +3 до +8. То есть тепло и не уйдет от нас, но станет менее интенсивным в начале следующей недели», - подытожила Позднякова.

В московском метеобюро оценили как «теплую и ясную» погоду в Москве в дни голосования на выборах президента России. Так Татьяна Позднякова сообщила, что среднесуточная температура в столице была на 3-4 градуса выше нормы.