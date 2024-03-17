МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Метеоролог Позднякова предупредила о «снижении яркости» дней в Москве

Повышение облачности приведет к небольшому понижению температуры на следующей неделе и сделает дни в столице не такими яркими.
Никита Черненко 2024-03-17 11:32:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о том, какую погоду ждать москвичам на следующей неделе и уйдет ли тепло из столицы.

Метеоролог сообщила о снижении влияния антициклона, который и обеспечил солнечную неделю, на Москву. На его место придет атлантический циклон, который несколько сменит характер погоды в начале недели.

«Он и сегодня сменил этот характер, поэтому ближайшие дни не будут такими яркими, как последние дни Масленицы», - отметила Позднякова.

Специалист также предупредила о снижении ночных температур в Москве. По ее словам, ночные температуры могут понизиться до околонулевых значений, удержавшись при этом в плюсовой зоне термометра.

«Такой теплой ночи, как, например, ночь на субботу, не будет. Температуры воздуха в Москве будут около нуля и ярко выраженных плюсовых температур мы ждем», - сообщила метеоролог.

Тем не менее, тепло из столицы не уйдет, и даже с облачной погодой днем воздух будет прогреваться вплоть до шести градусов выше нуля. К концу же недели в Москву вернется антициклон, а вместе с ним - и солнечная погода.

«В дневные часы температура днем будет от +4 до +6 градусов. Может быть к концу недели восстановится влияние антициклона, и тогда за счет солнечного прогрева температура будет в пределах от +3 до +8. То есть тепло и не уйдет от нас, но станет менее интенсивным в начале следующей недели», - подытожила Позднякова.

В московском метеобюро оценили как «теплую и ясную» погоду в Москве в дни голосования на выборах президента России. Так Татьяна Позднякова сообщила, что среднесуточная температура в столице была на 3-4 градуса выше нормы.

#Москва #Погода #похолодание #наш эксклюзив #облачность #Татьяна Позднякова
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 