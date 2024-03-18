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Винокур рассказал о лучшем тосте Александра Ширвиндта

Церемония прощания с Ширвиндтом проходит в здании Театра сатиры.
Анна Назайкина 2024-03-18 12:39:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с журналистами поделился воспоминаниями об Александре Ширвиндте.

Напомним, худрук Московского театра сатиры, народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 89 лет в минувшую пятницу, 15 марта.

«Самый лучший тост его был - “Уйти и остаться”. Вот то, что он и сделал. Он ушел, но остался», - передает слова Винокура корреспондент «Звезды».

Артист рассказал о том, как зрители на концерте в Самаре восприняли новость о кончине Ширвиндта.

«Позавчера был в городе Самаре. Когда сказал зрителям, что ушел из жизни Александр Ширвиндт, все встали и аплодировали. Гениальный человек», - добавил Винокур.

Церемония прощания с Ширвиндтом проходит в настоящий момент в здании Театра сатиры. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

#александр ширвиндт #Трагедия #наш эксклюзив #церемония прощания #Владимир Винокур
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