Винокур рассказал о лучшем тосте Александра Ширвиндта

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с журналистами поделился воспоминаниями об Александре Ширвиндте.

Напомним, худрук Московского театра сатиры, народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 89 лет в минувшую пятницу, 15 марта.

«Самый лучший тост его был - “Уйти и остаться”. Вот то, что он и сделал. Он ушел, но остался», - передает слова Винокура корреспондент «Звезды».

Артист рассказал о том, как зрители на концерте в Самаре восприняли новость о кончине Ширвиндта.

«Позавчера был в городе Самаре. Когда сказал зрителям, что ушел из жизни Александр Ширвиндт, все встали и аплодировали. Гениальный человек», - добавил Винокур.

Церемония прощания с Ширвиндтом проходит в настоящий момент в здании Театра сатиры. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.