В Театре сатиры сообщили, что Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с советским и российским актером и режиссером Александром Ширвиндтом состоится в здании Театра сатиры, а его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Дата прощания пока неизвестна, однако Газаров предположил, что оно состоится в понедельник 18 марта, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет. В последние годы он занимал должность президента Театра сатиры в Москве.