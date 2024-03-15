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В Театре сатиры сообщили, что Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с актером состоится в здании Театра сатиры, а похоронят его на Новодевичьем кладбище, сообщил Сергей Газаров.
Анастасия Бобылева 2024-03-15 22:15:01
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Прощание с советским и российским актером и режиссером Александром Ширвиндтом состоится в здании Театра сатиры, а его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Дата прощания пока неизвестна, однако Газаров предположил, что оно состоится в понедельник 18 марта, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет. В последние годы он занимал должность президента Театра сатиры в Москве.

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