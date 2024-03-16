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Опубликованы кадры задержания диверсанта ГУР Украины в Свердловской области

Задержанный сознался в содеянном и сотрудничает со следствием, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
Никита Черненко 2024-03-16 10:02:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания российского гражданина, завербованного Главным управлением разведки Украины для совершения терактов на Транссибирской магистрали в Свердловской области.

Задержанный рассказал, как сотрудник украинской ГУР вывез его в Киев для прохождения инструктажа по совершению диверсий. Там его обучили самостоятельно создавать «костыль» для опрокидывания поездов. После этого он через Молдавию и Турцию прилетел в Салехард, а оттуда отправился выполнять задание украинских спецслужб.

Ранее Федеральная служба безопасности показала кадры допроса жителя Кубани, готовившего теракты в Брянске в преддверии президентских выборов. Задержанный рассказал, что террористы называли его «Дядя Андрей», и он уже не в первый раз закладывал взрывное устройство, однако в прошлый раз оно не сработало.

#в стране и мире #Теракт #Свердловская область #ФСБ РФ #Транссибирская магистраль #задержали
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