Автоэксперт Кадаков предупредил водителей о коварном «черном» льде

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем»Максим Кадаков в беседе со «Звездой» предупредил водителей о таком опасном явлении на дорогах, как «черный» лед.

«Когда ледяной дождь, и корочка на асфальте ледяная совсем тоненькая, практически незаметная, так называемый черный лед, асфальт выглядит как асфальт, но там есть мизерная корка», - сказал он.

По словам Кадакова, из-за «черного» льда шины не могут «зацепиться», им не удается внедриться в лед и продавить его. Причем опасна такая ситуация и для шипованных покрышек.

«Об этом нужно помнить, особенно в продуваемых местах. С наибольшей скоростью такой лед образуется на продуваемых участках. Особенно на эстакадах, бетон промерзает мгновенно», - добавил эксперт.

В случае ледяного дождя стекла автомобиля также могут затягиваться ледяной коркой. Поэтому водителям порекомендовали сначала прогреть автомобиль, чтобы стекла оттаяли.

«Если есть обогрев лобового стекла, - замечательно. Его тоже можно постоянно держать включенным, чтобы не обмерзали стекла, чтобы не обмерзали щетки, нужно обеспечить себе хорошую видимость», - объяснил он.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник, 12 февраля, ожидается налипание мокрого снега, гололед, ледяной дождь и туман. Водителей призвали уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию с другими авто, а также избегать внезапных маневров.