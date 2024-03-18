В Белгородской области с 12 марта из-за обстрелов боевиков погибли 11 человек

В Белгородской области с 12 марта из-за обстрелов украинских националистов погибли 11 человек. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По словам чиновника, еще 82 человека получили ранения различной степени тяжести.

«С 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», - цитирует ТАСС слова Андрея Иконникова.

Министр отметил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки боевики выпустили более ста снарядов по Белгородской области. Погибли два человека. Также есть и раненые. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.