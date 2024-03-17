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Шойгу поручил повысить защищенность объектов Черноморского флота и живучесть кораблей

Министр обороны заявил, что экипажи всех кораблей должны быть готовы к отражению террористических атак противника.
2024-03-17 10:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота проводить тренировки среди личного состава по отражению террористических атак противника. Глава оборонного ведомства поставил задачу в ходе заслушивания докладов в командном пункте Черноморского флота.

Министр поручил командованию и офицерам штаба повышать живучесть кораблей и судов, а также защищенность объектов инфраструктуры, которые входят в зону ответственности Черноморского флота. Он подчеркнул, что тренировки должны проводиться среди всех экипажей как днем, так и ночью.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», - заявил Шойгу.

Ранее министр обороны Сергей Шойуг посетил штаб Объединенной группировки войск. Начальник штаба Алексей Ким зачитал доклад министру, а также показал кадры уничтожения немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #Южный военный округ #Черноморский флот #МО РФ
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