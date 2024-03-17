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Макрон заявил, что Франция не выступит с наступательными инициативами против РФ

Эмманюэль Макрон отметил, что Франция не собирается идти путем эскалации.
Игнат Далакян 2024-03-17 00:02:01
© Фото: Lorenz Huter/photothek.de, Global Look Press

Франция не готова выступить с наступательными инициативами против Российской Федерации, несмотря на стремление Парижа обеспечить Киеву сильную позицию в переговорах об окончании конфликта. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что Франция не собирается идти путем эскалации, однако французский лидер отметил, что у них нет лимитов. Макрон сообщил также о готовности реагировать в зависимости от действий России.

«Украинцы на выходе из конфликта должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир», - цитирует ТАСС слова Макрона.

Макрон не стал проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной, подчеркнув, что целью Франции является обеспечение стабильного мира в Европе.

Ранее Германия, Франция и Польша договорились не развивать эскалацию конфликта на Украине. Об этом рассказал Эмманюэль Макрон в результате встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон
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