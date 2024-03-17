Макрон заявил, что Франция не выступит с наступательными инициативами против РФ

Франция не готова выступить с наступательными инициативами против Российской Федерации, несмотря на стремление Парижа обеспечить Киеву сильную позицию в переговорах об окончании конфликта. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что Франция не собирается идти путем эскалации, однако французский лидер отметил, что у них нет лимитов. Макрон сообщил также о готовности реагировать в зависимости от действий России.

«Украинцы на выходе из конфликта должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир», - цитирует ТАСС слова Макрона.

Макрон не стал проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной, подчеркнув, что целью Франции является обеспечение стабильного мира в Европе.

Ранее Германия, Франция и Польша договорились не развивать эскалацию конфликта на Украине. Об этом рассказал Эмманюэль Макрон в результате встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.