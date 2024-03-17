Минобороны сообщило об уничтожении 35 украинских БПЛА за ночь над Россией

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территориями Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили по одному БПЛА над Орловской и Ростовской областями, два беспилотника над Калужской областью, в Курской и Белгородской областях уничтожили по три летательных аппарата противника, а в Московской и Ярославской областях силы ПВО перехватили по четыре БПЛА. Остальные 17 беспилотников противника уничтожили над территорией Краснодарского края.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атак четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. ДВА БПЛА сбили в городском округе Домодедово, еще два же уничтожили в Раменском и Ступинском городских округах.