Собянин сообщил об отражении атак четырех летевших на Москву вражеских БПЛА

Силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку четырех вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских БПЛА в городском округе Домодедово, еще два были отражены в Раменском и Ступинском городских округах.

На месте происшествий работают специалисты экстренных служб, добавил мэр Москвы.