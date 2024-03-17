ПВО сбила девять снарядов Vampire и три снаряда «Урагана» над Белгородской областью

Утром 17 марта киевский режим совершил очередную попытку обстрела Белгородскую область с помощью систем залпового огня. Удар был отражен системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Противник около 8 утра по московскому времени запустил девять снарядов РСЗО Vampire и трм снаряда РСЗО «Ураган». Все снаряды были уничтожены системами ПВО.

Ранее киевский режим попытался совершить теракт в Белгородской области, запустив 15 ракет РСЗО Vampire. В они были уничтожены системами ПВО.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.