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ПВО сбила девять снарядов Vampire и три снаряда «Урагана» над Белгородской областью

Киевский режим совершил новую попытку обстрела региона в 8 утра.
2024-03-17 08:49:01
© Фото: Минобороны, Globallookpress

Утром 17 марта киевский режим совершил очередную попытку обстрела Белгородскую область с помощью систем залпового огня. Удар был отражен системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Противник около 8 утра по московскому времени запустил девять снарядов РСЗО Vampire и трм снаряда РСЗО «Ураган». Все снаряды были уничтожены системами ПВО.

Ранее киевский режим попытался совершить теракт в Белгородской области, запустив 15 ракет РСЗО Vampire. В они были уничтожены системами ПВО.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #Обстрел #РСЗО Vampire
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