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ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

По данным Минобороны РФ, ВСУ попыталась совершить очередной акт террора.
Глеб Владовский 2024-03-16 17:38:01
© Фото: Минобороны Украины

В Минобороны России сообщили о предотвращении попытки теракта с применением РСЗО Vapmire в Белгородской области.

«16 марта около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 15 ракет в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось об уничтожении семи снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire.

#Минобороны РФ #Теракт #белгородская область #ВСУ #спецоперация
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