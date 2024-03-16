ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили о предотвращении попытки теракта с применением РСЗО Vapmire в Белгородской области.

«16 марта около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 15 ракет в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось об уничтожении семи снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire.