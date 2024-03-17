Специалисты огневой поддержки расстреляли украинский БПЛА с вертолета Ми-8

Специалисты группы огневой поддержки Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили из стрелкового оружия вражеский беспилотник на Купянском направлении. Кадры боевой работы предоставило Минобороны России.

Специалисты группы огневой поддержки ежедневно поддерживают экипажи штурмовой и армейской авиации. Во время выполнения боевого вылета, экипаж заметил БПЛА самолетного типа, направляющийся на предельно малой высоте от линии соприкосновения в сторону позиций российских военнослужащих.

Вертолетчики по внешним признакам определили принадлежность БПЛА, после чего командир принял решение об уничтожении беспилотника из стрелкового оружия. Затем экипаж выполнил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки.

Сообщив координаты падения БПЛА на командный пункт, экипаж вертолета продолжил выполнение ранее поставленной задачи, после чего вернулся на аэродром базирования.

Ранее Минобороны России показало кадры работы расчета ПТРК «Фагот» на Купянском направлении. Командир взвода противотанкового ракетного комплекса рассказал, как техника противника в последнее время показывается только в темное время суток, так как днем российские бойцы ее уничтожают.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.