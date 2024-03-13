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Расчет ПТРК «Фагот» поразил боевиков ВСУ в укреплениях на Купянском направлении

В МО РФ отметили, что наблюдательные посты врага - одна из главных целей для расчетов ПТРК.
2024-03-13 11:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» из состава подразделений группировки войск «Запад» ликвидировал украинских боевиков в командно-наблюдательном пункте противника на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Работаем и по технике, и по блиндажам. Не разделяем ничего, хоть специфика противотанкового взвода, но и поражаем блиндажи. По всем целям, которые видим», - заявил командир взвода ПТРК. 

Он добавил, что техника последнее время не выкатывается - неприятель использует ее только в темное время суток. При этом последний раз, когда украинские боевики осмелели достаточно, чтобы выкатить БМП, ее удалось уничтожить. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что наблюдательные посты врага в таких реалиях - это одна из главных целей для расчетов ПТРК. 

Ранее саперы ВС РФ показали, как ликвидируют мины на Угледарском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ПТРК #Украинские боевики #Купянское направление #Укрепления врага
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