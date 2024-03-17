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Бойцы «центральной» группировки уничтожили британскую САУ Braveheart ВСУ

Противник потерял до 22 единиц техники и 400 военнослужащих.
Никита Черненко 2024-03-17 06:49:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» ударили по примерно 370 целям ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

«Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией», - цитирует RT.

По информации начальника пресс-центра, потери противника за сутки составили: 15 автомобильной техники, два БТР, по две гаубицы Д-20 и Д-30, САУ AS-90 Braveheart британского производства и до 400 военнослужащих.

Ранее расчет самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» показал, как наносит удары по позициям противника. Артиллеристы накрыли минометные позиции и бронетехнику ВСУ к северо-западу от Авдеевки.

#армия #потери ВСУ #СВО #сау AS-90 #группировка войск «Центр»
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