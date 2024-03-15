На Авдеевском направлении расчет показал затаившуюся в лесопосадке «Акацию»

Громко, точно и, главное, в цель. Так по позициям боевиков работают артиллеристы группировки войск «Центр». В деле расчет самоходной артиллерийской установки САУ 2С3 «Акация».

Под ударом орудия - позиции врага к северо-западу от Авдеевки. Только что букеты «Акации» накрыли минометные точки и бронетехнику националистов. Попадания фиксирует воздушная разведка. Ствол САУ опускается. Но только на время.

«На первый взгляд может показаться, что эта самоходная артиллерийская установка "Акация" в лесопосадке словно затаилась. Но это впечатление ложное. В любой момент здесь, на Авдеевском направлении, она готова вступить в бой, чтобы поражать позиции националистов осколочно-фугасными снарядами», - рассказал корреспондент Андрей Лазарев.

В минуты отдыха успеваем осмотреться на артпозиции, даже в отсутствие зелени она тщательно скрыта от посторонних глаз. Вот, под сеном и масксетью спрятан тот самый арсенал «Акации». Он всегда под рукой, ведь удары по врагу наносятся и днем, и ночью. А вот противник сейчас отвечает гораздо реже. У боевиков снаряды явно на исходе, говорят наши бойцы.

«У них давно уже нехватка, на самом деле. Они особо не накрывают, два снаряда кинут и все. В основном, самое опасное это дроны: "Баба-Яга", FPV-дроны различные», - перечислил номер расчета с позывным «Дадон».

Безопасность расчета напрямую зависит и от командира. Ему, кстати, всего 22 года, позывной «Челнок». Боец рассказал нам, что на передовой возраст отходит на второй план, если товарищи, которые могут быть и старше, проникаются к тебе уважением и доверием.

«Не важно, сколько тебе лет, главное - опыт. Как ты все воспринимаешь, как ты думаешь, мышление, работа. Я чувствую то, что мы со своим расчетом и со вторым расчетом, и вообще в принципе с нашими артиллерийскими подразделениями очень сильно помогаем нашим парням впереди - пехоте, разведке», - поделился мнением командир орудия с позывным «Челнок».

Командиру вторит старший наводчик с позывным «Мечта». На наш вопрос, о чем он мечтает сам, артиллерист отвечает кратко: о скорой победе, здесь он ради нее. Кстати, навыки кадастрового инженера, которые приобрел в прошлом, очень пригодились на передовой.

«Там тоже самое: я навожусь, привязываюсь, отстреливаю, так скажем, земельные участки. И здесь тоже самое, только уже цель дают. Сейчас активно работаем, прямо чувствуется. На месте не сидим», - сообщил старший наводчик с позывным «Мечта».

«Акации» работают по одиночке или парами, так их сложнее заметить с воздуха. Но шум нашей артиллерии разносится по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.