Бойцы ВС РФ поразили 15 позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил о ходе выполнения боевых задач российскими военнослужащими на Южно-Донецком направлении. Видео опубликовало Минобороны России.

Бойцы ВС РФ отразили две атаки 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки, а также пресекли попытки ротации украинских боевиков в районах Малиновки и Равнополя. Ударами ТОС, артиллерии и бомбардировочной авиации были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Равнополя, Угледара, Старомайорского и Гуляйполя. Удары нанесены по 12 пунктам временной дислокации, двум пунктам управления беспилотниками, а также полевому пункту боепитания.

«В результате слаженных действий противник потерял САУ "Гвоздика", буксируемую гаубицу Д-20, три единицы автомобильной техники и более 100 военнослужащих», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы операторов БПЛА на Южно-Донецком направлении, поразивших барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк ВСУ. На счету этого расчета уже более 10 образцов военной техники противника, включая польскую САУ Krab и британский ЗРК Stormer.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.