Семь украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили о предотвращении совершения очередного теракта украинскими боевиками в Белгородской области.

«17 марта около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в небе над этим регионом.