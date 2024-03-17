Семь украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили о предотвращении совершения очередного теракта украинскими боевиками в Белгородской области.
«17 марта около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в небе над этим регионом.
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