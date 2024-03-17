Путин предварительно набирает более 90% голосов в Белгородской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента Российской Федерации в Белгородской области с результатом в 90,69% голосов по итогам обработки 50,55% протоколов, сообщает ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, второе место по региону удерживает Николай Харитонов (3,69%), третьим идет Владислав Даванков (2,40%), замыкает четверку кандидатов Леонид Слуцкий (2,19%).

Голосование на выборах президент РФ стартовало 15 марта и продлилось три дня. Ранее ВЦИОМ сообщил результаты опроса людей на выходе с избирательных участков, согласно которым российский лидер набирает 87% голосов.