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Путин предварительно набирает более 90% голосов в Белгородской области

К этому часу в Белгородской области обработаны более половины протоколов, сообщили в ЦИК.
Ян Брацкий 2024-03-17 23:23:01
© Фото: Sergey Petrov news.ru, Globallookpress

Владимир Путин лидирует на выборах президента Российской Федерации в Белгородской области с результатом в 90,69% голосов по итогам обработки 50,55% протоколов, сообщает ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, второе место по региону удерживает Николай Харитонов (3,69%), третьим идет Владислав Даванков (2,40%), замыкает четверку кандидатов Леонид Слуцкий (2,19%).

Голосование на выборах президент РФ стартовало 15 марта и продлилось три дня. Ранее ВЦИОМ сообщил результаты опроса людей на выходе с избирательных участков, согласно которым российский лидер набирает 87% голосов.

#Путин #Выборы #белгородская область #Президент #ВЦИОМ
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