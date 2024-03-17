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ЦИК: Путин лидирует с 87,4% голосов по результатам ДЭГ

Результаты электронного голосования опубликованы без учета Калининграда.
Глеб Владовский 2024-03-17 22:07:01
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Действующий президент России Владимир Путин побеждает с 87,4% голосов, согласно подсчету результатов электронного голосования, сообщили в ЦИК.

Уточняется, что следом за главой государства расположился Николай Харитонов с 4,6% голосов. третье место осталось за Владиславом Даванковым - 4,2%. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3%.

Напомним, что в 21:00 по московскому времени во всех регионах страны завершились выборы на пост главы государства. Окончательные результаты выборов будут опубликованы не позже понедельника, 18 марта.

#в стране и мире #ЦИК #голосования #президентские выборы в рф
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