ЦИК: Путин лидирует с 87,4% голосов по результатам ДЭГ

Действующий президент России Владимир Путин побеждает с 87,4% голосов, согласно подсчету результатов электронного голосования, сообщили в ЦИК.

Уточняется, что следом за главой государства расположился Николай Харитонов с 4,6% голосов. третье место осталось за Владиславом Даванковым - 4,2%. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3%.

Напомним, что в 21:00 по московскому времени во всех регионах страны завершились выборы на пост главы государства. Окончательные результаты выборов будут опубликованы не позже понедельника, 18 марта.