Путин лидирует с 87,51% голосов по итогам обработки 40,88% протоколов

Действующий президент России Владимир Путин предварительно побеждает с 87,51% голосов, согласно обработке 40,88% голосов, передают в ЦИК.

Сообщается, что следом идет выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов (4,03%). Третье место занимает Владислав Даванков из «Новых людей» (3,98%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,07%).

Ранее сообщалось, что общая явка избирателей на голосованиях на выборах президента России составила 74,22%.

Напомним, что в 21:00 по московскому времени во всех регионах страны завершились выборы на пост главы государства. Окончательные итоги будут обнародованы не позже понедельника, 18 марта.