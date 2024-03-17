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Путин лидирует с 87,51% голосов по итогам обработки 40,88% протоколов

Второе место занимает Николай Харитонов, следом идет Владислав Даванков, замыкает четверку кандидатов Леонид Слуцкий.
Глеб Владовский 2024-03-17 22:38:01
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Действующий президент России Владимир Путин предварительно побеждает с 87,51% голосов, согласно обработке 40,88% голосов, передают в ЦИК.

Сообщается, что следом идет выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов (4,03%). Третье место занимает Владислав Даванков из «Новых людей» (3,98%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,07%).

Ранее сообщалось, что общая явка избирателей на голосованиях на выборах президента России составила 74,22%.

Напомним, что в 21:00 по московскому времени во всех регионах страны завершились выборы на пост главы государства. Окончательные итоги будут обнародованы не позже понедельника, 18 марта.

#в стране и мире #ЦИК #президентские выборы в рф #голосование-2024
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