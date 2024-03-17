Путину сообщили предварительные результаты выборов президента

Действующему президенту РФ Владимиру Путину сообщили предварительные результаты президентских выборов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ну а как вы думаете. Утаили что ли», - ответил он на соответствующий вопрос.

Опрос ВЦИОМ на выходе с избирательных участков показал, что 87% голосов набирает Владимир Путин. По их данным, следующий за ним кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,6% голосов, Владислав Даванков из «Новых людей» - 4,2%, а Леонид Слуцкий из ЛДПР - ровно 3%. При этом еще 1,2% бюллетеней, согласно экзитполу, испорчено.