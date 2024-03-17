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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА была пресечена.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 21:08:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские средства ПВО в 19:30 в воскресенье сбили еще два украинских беспилотника в Белгородской области. МО РФ сообщило, что Киев пытался совершить при помощи БПЛА самолетного типа террористическую атаку на российские территории.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - пишет оборонное ведомство.

Ранее беспилотник противника обнаружили в Подмосковье. Средства ПВО уничтожили его, по предварительным данным, никто не пострадал.

#армия #беспилотник #бпла #атака #Белгородская облсть
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