Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области

Российские средства ПВО в 19:30 в воскресенье сбили еще два украинских беспилотника в Белгородской области. МО РФ сообщило, что Киев пытался совершить при помощи БПЛА самолетного типа террористическую атаку на российские территории.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - пишет оборонное ведомство.

Ранее беспилотник противника обнаружили в Подмосковье. Средства ПВО уничтожили его, по предварительным данным, никто не пострадал.