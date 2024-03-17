В Вооруженных силах РФ явка на выборы составила 99,8%

В Вооруженных силах РФ завершилось голосование на президентских выборах. Среди военнослужащих явка составила 99,8%, сообщает Минобороны.

«В Вооруженных Силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 99,8%», - пишет ведомство в Telegram-канале.

МО РФ уточняет, что в выборах участвовали контрактники военнослужащие, проходящие службу по призыву, гражданский персонал, а также бойцы, выполняющие задачи в зоне СВО.

Ранее сообщалось о завершении выборов среди бойцы Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота. Явка, по данным Минобороны, также превысила 99%.