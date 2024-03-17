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В Вооруженных силах РФ явка на выборы составила 99,8%

В выборах приняли участие контрактники, призывники, гражданский персонал и военнослужащие, находящиеся в зоне СВО.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 21:52:01
© Фото: Минобороны России

В Вооруженных силах РФ завершилось голосование на президентских выборах. Среди военнослужащих явка составила 99,8%, сообщает Минобороны.

«В Вооруженных Силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 99,8%», - пишет ведомство в Telegram-канале.

МО РФ уточняет, что в выборах участвовали контрактники военнослужащие, проходящие службу по призыву, гражданский персонал, а также бойцы, выполняющие задачи в зоне СВО.

Ранее сообщалось о завершении выборов среди бойцы Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота. Явка, по данным Минобороны, также превысила 99%.

#армия #ВС РФ #Выборы #голосование #МО РФ
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