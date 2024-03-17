В МИД РФ заявили, что попытки сорвать выборы россиянам в Прибалтике нельзя прощать

Попытки прибалтийских стран сорвать выборы российского президента россиянам в Прибалтике нельзя прощать. Об этом заявил замглавы комиссии МИД России по выборам Геннадий Аскальдович.

Он поблагодарил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову за то, что она поехала в приграничную зону, чтобы проверить, как проходит голосование россиян из соседних стран и поддержать их. Она также обратилась к комиссару ООН по правам человека.

«Предполагаем, что такие обращения последуют и в другие международные инстанции, потому что такого произвола в отношении наших соотечественников, как это делается на выборах в Прибалтике, нельзя прощать», - цитирует Аскальдовича ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Латвии у россиян, которые хотят проголосовать на выборах, изымают документы. В российском посольстве эти действия назвали издевательством, а инициаторов подобного - циничными и бесчеловечными.