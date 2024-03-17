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В МИД РФ заявили, что попытки сорвать выборы россиянам в Прибалтике нельзя прощать

В дипломатическом ведомстве отметили, что в связи с действиями прибалтийских стран Москва может обратиться в международные инстанции.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 20:10:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Попытки прибалтийских стран сорвать выборы российского президента россиянам в Прибалтике нельзя прощать. Об этом заявил замглавы комиссии МИД России по выборам Геннадий Аскальдович.

Он поблагодарил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову за то, что она поехала в приграничную зону, чтобы проверить, как проходит голосование россиян из соседних стран и поддержать их. Она также обратилась к комиссару ООН по правам человека.

«Предполагаем, что такие обращения последуют и в другие международные инстанции, потому что такого произвола в отношении наших соотечественников, как это делается на выборах в Прибалтике, нельзя прощать», - цитирует Аскальдовича ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Латвии у россиян, которые хотят проголосовать на выборах, изымают документы. В российском посольстве эти действия назвали издевательством, а инициаторов подобного - циничными и бесчеловечными.

#в стране и мире #Выборы #голосование #прибалтика
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