Два многоцелевых БПЛА ВСУ Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью

В Минобороны РФ сообщили о предотвращении попытки совершения теракта ВСУ на территории Брянской области.

«17 марта в 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж», - говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ над территорией Брянской области.

Напомним, что 16 марта губернатор региона Александр Богомаз опубликовал снимки БПЛА, сбитого средствами противовоздушной обороны в этот же день.