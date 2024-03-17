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Два многоцелевых БПЛА ВСУ Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью

Дежурные средства ПВО предотвратили очередную попытку теракта со стороны киевского режима.
Глеб Владовский 2024-03-17 18:46:01
© Фото: РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили о предотвращении попытки совершения теракта ВСУ на территории Брянской области.

«17 марта в 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж», - говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ над территорией Брянской области.

Напомним, что 16 марта губернатор региона Александр Богомаз опубликовал снимки БПЛА, сбитого средствами противовоздушной обороны в этот же день.

#армия #Теракт #Брянская область #ВСУ #БПЛА ВСУ
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