Богомаз показал обломки сбитого беспилотника «Стриж» под Брянском

В Брянской области средства противоздушной обороны сбили украинский реактивный беспилотник «Стриж». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, опубликовав снимки сбитого аппарата.

По словам главы региона, украинские боевики планировали совершить теракт с помочь «Стрижа». Аппарат был уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 13 марта, российская ПВО уничтожила в Брянской области восемь беспилотников. Всего за ночь были поражены 58 летательных аппаратов врага.