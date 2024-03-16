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Богомаз показал обломки сбитого беспилотника «Стриж» под Брянском

Украинские боевики планировали совершить теракт с помощью реактивного БПЛА.
Алексей Курильченко 2024-03-16 09:07:01
© Фото: avbogomaz, telegram

В Брянской области средства противоздушной обороны сбили украинский реактивный беспилотник «Стриж». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, опубликовав снимки сбитого аппарата.

По словам главы региона, украинские боевики планировали совершить теракт с помочь «Стрижа». Аппарат был уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 13 марта, российская ПВО уничтожила в Брянской области восемь беспилотников. Всего за ночь были поражены 58 летательных аппаратов врага.

#в стране и мире #беспилотник #Брянская область #Александр Богомаз
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