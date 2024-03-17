Bloomberg: Словакия стала одной из самых пророссийских стран в Европе

После того, как Роберт Фицо вернулся на пост премьер-министра Словакии - страны-члена североатлантического альянса, это государство стало одним из самых пророссийских в Европе, пишет Bloomberg.

«Прошли те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны-члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла Киеву боевые машины», - цитирует издание телеканал 360.

Более того, Фицо публично упрекнул своих коллег в ЕС в нежелании двигаться к мирному разрешению украинского конфликта. В результате, это вызвало негативную реакцию в Чехии и Франции. Однако, по мнению авторов публикации «Фицо не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе».

Напомним, что осенью 2023 года Smer - партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу на выборах в парламент. Ее руководитель публично выступал против поддержки Украины, а также заявлял, что вступление Киева в НАТО ознаменовало бы начало третьей мировой войны.