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Замглавы МИД РФ Галузин предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье

Ирина Елагина
08:36 27.05.2023
По информации Михаила Галузина, ситуация в зоне размещения российских миротворцев в Приднестровье вызывает серьезные опасения.
Замглавы МИД РФ Галузин предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье
© Фото: Мирослав Ротарь, РИА Новости
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Российские вооруженные силы дадут должный отпор киевскому режиму в случае провокаций в Приднестровье. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима», - заявил дипломат.

Галузин напомнил, что наш миротворческий контингент, военнослужащие ОГРВ, а также имущество военных складов в Колбасне в Приднестровье находятся под защитой России.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», - заявил представитель МИД.

По информации МИД, ситуация в Приднестровье вызывает серьезные опасения из-за концентрации подразделений украинских боевиков в пограничной зоне. Галузин подчеркнул что в настоящее время «прямой опасности военной эскалации нет», но с учетом «авантюристического курса» Киева нельзя исключать любые варианты развития событий.

Ранее сообщалось о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии для обеспечения безопасности РФ. В посольстве России в США подчеркнули, что в соответствии с международными договорами решение о возможном применении оружия остаются в исключительном ведении Москвы.

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