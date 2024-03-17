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В США выразили мнение, что усилия Запада на Украине тщетны

По мнению профессора Чикагского университета Миршаймера, никакой спасительной стратегии нет.
Глеб Владовский 2024-03-17 14:50:01
© Фото: Peter Druk, XinHua, Globallookpress

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену, выразил мнение, что несмотря на все те усилия, которые проявляют страны Запада, поражение Украины в конфликте неизбежно, передает радио Sputnik.

«Это довольно сложная тема, но нет сомнений, что Киев потерпит поражение, как и НАТО. И, как мне кажется, нет никакой стратегии, которая могла бы как-то улучшить эту ситуацию», - считает он.

Миршаймер подчеркнул, что войска стран Европы находятся в плохом состоянии, и они ничем не смогут помочь ВСУ, а это, в свою очередь - большая проблема для Запада.

Ранее, американский журнал Foreign Policy опубликовал материал о том, что российское войска могут получить «крупную выгоду» от нехватки боеприпасов у ВСУ.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #поставки вооружения
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