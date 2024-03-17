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Путин поручил до 15 апреля внести поправки в закон о кредитных каникулах для участников СВО

Ожидается, что до 15 апреля будет исключено начисление процентов на от или иной период.
Глеб Владовский 2024-03-17 17:23:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 апреля внести поправки в законодательство с целью освобождения участников СВО от процентов по кредитам на время кредитных каникул. Соответствующий перечень распоряжений был опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам в течение льготного периода, определенного в соответствии с федеральным законом от 7 октября 2022 года №377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - говорится в документе. 

Уточняется, что к этому же сроку нужно будет внести изменения в закон, освобождающие участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество.

#в стране и мире #Путин #кредит #кредитные каникулы #участники СВО
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