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Мишустин объявил о списании процентов по кредитам для участников СВО

Решение касается выплат не только по самому кредиту, но и по процентам.
Ирина Елагина 2024-03-01 15:56:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о полной кредитной амнистии для участников СВО. Правительство РФ подготовило поправки, предусматривающие «прощение» процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул ранее объявленных для участников спецоперации.

Напомним, что в конце января президент России Владимир Путин дал поручение свести до минимума кредитную нагрузку на бойцов СВО и решить проблему накопления процентов по займам.

Ранее сообщалось, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил об особой поддержке участников СВО, назвав их «подлинной элитой», которые делом доказали преданность России. Ветераны и бойцы СВО смогут занять ведущие позиции в системе государственной власти по кадровой программе «Время героев».

#в стране и мире #Владимир Путин #льготы #кредитные каникулы #СВО #время героев #проценты по кредиту
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