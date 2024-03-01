Мишустин объявил о списании процентов по кредитам для участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о полной кредитной амнистии для участников СВО. Правительство РФ подготовило поправки, предусматривающие «прощение» процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул ранее объявленных для участников спецоперации.

Напомним, что в конце января президент России Владимир Путин дал поручение свести до минимума кредитную нагрузку на бойцов СВО и решить проблему накопления процентов по займам.

Ранее сообщалось, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил об особой поддержке участников СВО, назвав их «подлинной элитой», которые делом доказали преданность России. Ветераны и бойцы СВО смогут занять ведущие позиции в системе государственной власти по кадровой программе «Время героев».