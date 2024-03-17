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За два дня более 2,2 млн человек стали победителями розыгрыша «Миллион призов»

В Москве состоялся второй розыгрыш «Миллиона призов», победители смогут обменять призовые баллы на скидки в магазинах и билеты в театр или музей.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 15:42:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Более 2,2 миллиона москвичей стали победителями розыгрыша «Миллион призов» за два дня. Они смогу обменять призовые баллы на скидки в кафе и магазинах, на билеты в театры и музеи или перевести на благотворительность.

Во втором розыгрыше приняли участие те, кто голосовал дистанционно с помощью ДЭГ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта. Победителями стали 629 075 участников, а всего за два дня розыгрышей победили 2 266 347 человек, пишет 360.

Им направят СМС с номера DIT_MOS с уведомлением о выигрыше. Сообщения стоит ожидать 17 марта после 12:00. Активировать код, чтобы забрать приз, нужно будет на сайте программы до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что 91% избирателей, зарегистрированных на платформе ДЭГ, проголосовали в электронном формате. Дистанционно поучаствовали в выборах уже 4,2 миллиона россиян.

#Москва #в стране и мире #Выборы #розыгрыш #миллион призов
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